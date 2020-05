Illustration d'une séance de kiné. — Sel Ahmet/SIPA

Kinésithérapeute, Clémence propose six exercices à faire chez soi.

Télétravail oblige, pour beaucoup d’entre nous, nous passons beaucoup plus de temps assis que d’habitude. Or, la sédentarité peut rapidement entraîner des sensations douloureuses désagréables.

Chez les personnes les plus fragiles, elle peut même augmenter le risque d’aggravation de maladies déjà existantes comme l’insuffisance cardiaque, l’insuffisance respiratoire ou même le diabète. Il est donc important de prendre soin de soi et Clémence propose dans cette vidéo de notre partenaire Brut, quelques exercices à faire chez soi, rapidement et facilement, pour se faire du bien.