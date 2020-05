Un test de coronavirus, illustration — TAUSEEF MUSTAFA / AFP

Il n’y a plus de patient hospitalisé en réanimation dans les Pyrénées-Orientales, pour le Covid-19. C’est l’une des bonnes nouvelles du point de situation dévoilé vendredi par l’ARS (Agence régionale de santé) et confirmé par le dernier bilan arrêté samedi à 17h.

Perpignan a été l’un des principaux clusters de la pandémie de coronavirus en Occitanie. Trente-quatre personnes y sont décédées. Neuf patients sont toujours hospitalisés dans les établissements du département, mais 267 personnes ont pu rentrer à leur domicile après y avoir été hospitalisées, pour certaines d’entre elles dans les services de soins intensifs.

Plus de patients en services de réanimation pour le Covid-19, dans le Lot et la Lozère

En Occitanie, il n’y a plus, non plus, de patient en réanimation lié au Covid-19 dans le Lot. En Lozère, longtemps resté le seul département de France métropolitaine sans décès en lien avec la pandémie, plus personne n’est hospitalisé pour le coronavirus.

En Occitanie, 629 personnes sont officiellement décédées du coronavirus (453 en structures de santé, 176 en Ehpad selon les chiffres arrêtés au 6 mai). Les décès à domicile liés au Covid-19 devraient être connus en juin.

7.398 personnes testées positives au Covid-19

436 patients sont toujours hospitalisés dans les treize départements de la région, dont 105 en réanimation. 2.419 personnes ont pu regagner leur domicile après avoir été hospitalisées dans les différentes structures de santé de la région. Au total 7.398 personnes y ont été testées positives au Covid-19.