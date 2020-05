Dans une région Occitanie où les voyants sont plutôt au vert, les autorités sanitaires espèrent disposer de 20.000 tests par jour pour le déconfinement et s’appuieront en partie sur les médecins de ville

436 décès sont survenus en Occitanie depuis le début de l'épidémie de coronavirus et 105 patients sont toujours en réanimation.

Pour le déconfinement du 11 mai, les autorités sanitaires espèrent atteindre une capacité de 20.000 tests par jour.

Les médecins généralistes seront en première ligne.

En Occitanie, au pic de l’épidémie de Covid-19, les services de réanimation ont accueilli jusqu’à 550 malades. Il n’y en avait plus que 105 mercredi soir, ce qui fait dire à Pierre Ricordeau, le directeur de l'agence régionale de Santé, que le « confinement a permis depuis plusieurs semaines une décrue significative ». D’autres voyants sont au vert à cinq jours du déconfinement : les urgences accueillent moins de 50 personnes par jour pour suspicion de coronavirus, contre 300 au plus fort de la crise et le taux de positivité des tests ciblés est passé de 25 % à environ 5 %.

[#Coronavirus] 3 chiffres pour continuer à protéger nos proches face au #COVID19 : à ce jour en #Occitanie, 535 patients sont hospitalisés (dont 115 en réanimation) et 436 personnes sont décédées en établissements de santé.

📌 Consultez le dernier bulletin récapitulatif @ARS_OC : pic.twitter.com/4gpzRAWscc — ARS Occitanie (@ARS_OC) May 5, 2020

Mais si « le système hospitalier a retrouvé un peu de marge », Pierre Ricordeau appelle à la prudence – surtout au respect strict des derniers jours de confinement et à l’application des gestes barrières – car, dit-il, « le virus circule toujours comme sur l’ensemble du territoire national ».

1,6 million d’écouvillons commandés

Le patron des autorités sanitaires a esquissé ce mercredi le dispositif de surveillance qui prévaudra en Occitanie après le 11 mai pour le tant attendu déconfinement. Comme partout en France, les tests resteront « ciblés » prévient-il. Mais il espère, après avoir commandé 1,6 million d’écouvillons pour les différents laboratoires, atteindre une capacité « proche de 20.000 tests par jour », contre 6.000 à 10.000 jusqu’ici.

Pour les habitants, le premier réflexe sera de contacter son médecin généraliste. C’est lui qui prescrira le test et, en cas de positivité, qui se chargera de rechercher d’éventuels autres symptômes dans la sphère familiale. Pour le « niveau 2 » de l’investigation, portant sur les personnes croisées pendant la période de contagiosité, le relais passera à une plateforme pilotée par l’Assurance maladie. Enfin, en cas de cluster ou d’apparition de cas dans des établissements collectifs, ce sont les équipes de l’ARS qui se chargeront du dossier.

Depuis le début de l’épidémie, la région Occitanie déplore 436 décès en établissements de santé. Les départements les plus touchés sont l’Hérault (113), le Gard (72) devant la Haute-Garonne (54) et l’Aude (53). Il n’y a eu qu’un seul décès en Lozère.

