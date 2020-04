Illustration du cancer. — Pixabay

Quand on se bat déjà contre un cancer, la survenue du coronavirus, du confinement et de toutes ses conséquences peuvent démultiplier les difficultés et les angoisses. D’abord parce que les personnes atteintes d’un cancer, souvent immunodéprimées, encourent davantage de risques de développer une forme grave voire mortelle de cette infection. Ensuite parce que suivre une chimiothérapie sans se déplacer, poursuivre son protocole complexe via la téléconsultation, conjuguer confinement et traitement peuvent s’avérer particulièrement compliqués.

Suivi pendant le confinement

La longue période de confinement a amené son lot d’interrogations et de solitude. Comment continuer à assurer le suivi des patients ? Comment aider ses proches malades sans risquer de les infecter ?

Dès le 12 avril, l’Académie de médecine avait alerté dans un communiqué sur la situation particulière des patients atteints par un cancer. « Les incertitudes sur la durée de l’épidémie ne doivent pas faire repousser sine die l’instauration d’un traitement curatif du cancer et ajouter ainsi une mortalité par cancer à la mortalité due au Covid-19, écrivait alors l’Académie. Dans la situation actuelle de crise sanitaire, une prise en charge rapide, mais adaptée au contexte épidémiologique, doit leur être offerte. »

Mais la phase de déconfinement progressif qui commence à se dessiner va également poser un certain nombre de questions… Les patients atteints de cancer devront-ils retourner à l’hôpital ? Leurs proches pourront-ils revenir les voir ?

Si vous êtes atteint d’un cancer, racontez-nous comment vous avez vécu ce confinement, vos inquiétudes, vos espoirs, vos joies… Et expliquez-nous comment vous envisagez ce déconfinement : allez-vous changer des choses dans votre quotidien ? Si oui, quoi ? Si non, pourquoi ? Avez-vous peur d’attraper le coronavirus, ou au contraire envie de sortir ? Craignez-vous le contrecoup une fois qu’un semblant de vie d’avant sera revenu ?