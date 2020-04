FAKE OFF Une infographie trompeuse est diffusée à ce sujet sur Facebook. « 20 Minutes » a demandé conseil à un spécialiste

Le port d'un masque chirurgical nécessite de respecter quelques règles. — Julien KNAUB/SIPA

Alors que des masques à usage unique vont être vendus à partir de lundi, une infographie montrant comment porter un masque chirurgical est diffusée sur Facebook.

Cette infographie est fausse, explique un spécialiste.

Ce spécialiste explique les gestes pour bien porter un masque de ce type, ainsi qu’un masque en tissu.

Un geste qui va devenir quotidien ? Le port du masque va se généraliser à partir du 11 mai, date du déconfinement progressif annoncé par Edouard Philippe. Ce geste, qui vient s’ajouter aux autres mesures barrières comme le lavage des mains, nécessite de respecter quelques règles.

Une infographie trompeuse à ce sujet est diffusée sur Facebook. Elle explique qu’une « personne infectée » doit, pour éviter d’en contaminer d’autres, porter un masque avec « la partie bleue vers l’extérieur », car celle-ci « ne contient pas de filtre ». A l’inverse, une « personne en bonne santé », doit porter la partie bleue vers elle et la partie blanche, « qui contient le filtre qui retient les particules et les micro-organismes », doit être à l’extérieur.

Cette infographie « est fausse », explique à 20 Minutes Pierre Parneix, médecin hygiéniste au CHU de Bordeaux. « La couche filtrante d’un masque est toujours au milieu » développe-t-il. Ces masques sont composés de trois couches, avec une couche colorée, une couche filtrante et une couche blanche.

Pour bien porter un masque de ce type, il suffit de respecter quelques gestes. L’OMS recommande de se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou avec de l’eau et du savon. Ensuite, il faut déplier le masque. « En général, la face colorée est à l’extérieur, la face blanche à l’intérieur, précise Pierre Parneix. Globalement, quand vous déroulez votre masque, il a une forme arrondie. La forme convexe, c’est l’extérieur et la forme concave, c’est l’intérieur. On le met avec la barrette nasale sur le haut. »

Le masque se manipule par les élastiques. Il faut ensuite tirer pour bien le déployer sur le nez et la bouche et ajuster la barrette nasale. Certains modèles possèdent des attaches, qui se nouent au dessus et en dessous des oreilles. Une fois le masque posé, l’OMS recommande « d’éviter de le toucher ».

Pour le retirer, il faut attraper les élastiques. Il faut éviter que « le nez ou la bouche ne se retrouvent en contact avec la face externe du masque », souligne Pierre Parneix. Ces conseils valent également pour les masques en tissu avec le patron Afnor, ajoute Pierre Parneix. Enfin, les masques à usage unique doivent immédiatement être jetés dans une poubelle fermée. Il faut ensuite se laver les mains.

Des masques papier à usage unique et des masques lavables seront vendus à partir du 4 mai dans certaines grandes surfaces, a confirmé mercredi le gouvernement.

