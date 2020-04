Immersion service reanimation Covid19 hopital prive st martin à Caen en Normandie. — Lionel GUERICOLAS/MPP/SIPA

Il n’y a pas que les chercheurs et les médecins qui participent à l’effort de guerre pour faire avancer la recherche sur le Covid-19.

Depuis une semaine, la plateforme moncovid.fr propose à tous les patients, anciens ou récents, de déposer leur témoignage, en vidéo ou en audio, afin de mieux connaître les symptômes, mais aussi le ressenti par rapport à ce nouveau coronavirus.

A l’avenir, ces data pourraient aider les chercheurs à garder une mémoire sanitaire et mieux comprendre cette maladie et ses conséquences.

La recherche se mobilise tous azimuts pour mieux comprendre, connaître et soigner ce nouveau coronavirus encore bien mystérieux. Entre les essais cliniques sur les traitements, dont un premier prometteur annoncé lundi, et les études pour trouver un vaccin, il est une initiative originale : garder la mémoire sanitaire de ce Covid-19.

Comment ? Grâce à une plateforme baptisée moncovid19.fr, où des patients atteints par ce nouveau coronavirus peuvent déposer une vidéo témoignage. Une démarche originale que 20 Minutes vous explique.

Qu’est-ce que ce site ?

L’idée est venue d’Hubert Méchin, fondateur de Inadvans, une entreprise qui propose des solutions digitales en santé. Voyant que les vidéos témoignages de patients atteints du Covid-19 fleurissaient sur les réseaux sociaux, avec des détails rarement présents sur un questionnaire médical, Inadvans a pris l’initiative de créer une plateforme gratuite pour que chaque Français qui a souffert de cette infection puisse déposer son témoignage. Et que la connaissance de cette nouvelle maladie ne se perde pas, comme cela a été le cas il y a cent ans pour la grippe espagnole, apparue pendant la Première Guerre mondiale, et donc en pleine censure…

Comment y participer ? Après avoir créé un profil sur le site moncovid.fr, le patient ou la patiente peut choisir la durée et la forme de son témoignage. Si au début, l’ambition était que chacun documente ses symptômes mais aussi son ressenti quotidiennement, finalement, l’internaute peut envoyer quand il se sent prêt (souvent après avoir passé le plus dur de la maladie) une ou plusieurs vidéos, ou alors un enregistrement audio, où il détaille « son Covid-19 ». Ouverte il y a une semaine, la plateforme a vu la création d’une cinquantaine de profils et a reçu une vingtaine de vidéos.

Quelle utilité ?

L’objectif, c’est que, sur la base du volontariat évidemment, les Français qui ont été malades du coronavirus nourrissent cette mémoire sanitaire précieuse pour des recherches futures. Voilà pourquoi la plateforme est pilotée par un comité d’experts mêlant médecin, patiente-experte, chercheur, sociologue… « Cela va créer un matériel qui pourra être décrypté de façon scientifique par des chercheurs, précise François Bricaire, infectiologue et membre de ce comité scientifique de la plateforme. C’est important pour cette maladie nouvelle, sur laquelle on en apprend chaque jour et qui est particulièrement polymorphe : on voit des formes asymptomatiques, bénignes, graves, des symptômes respiratoires, d’autres digestifs… »

On pourrait donc mieux comprendre cette maladie grâce à cette participation citoyenne. « A partir de ces dossiers, si on en a une quantité importante, on peut faire des recoupements pour savoir s’il y a un lien entre tel symptôme et le Covid, reprend l’infectiologue. Mais il y a aussi un intérêt sociologique : comment on vit cette maladie, le confinement, le déconfinement, le rapport au travail…. L’aspect psychologique est très important. » A condition que cette plateforme, récente, soit connue et que les personnes acceptent d’y participer. « Statistiquement, plus on a d’enregistrements, plus la qualité des résultats sera bonne », rappelle le médecin.

Quelle sécurité ?

Le problème, c’est que certains pourraient craindre que leurs données personnelles ne se retrouvent entre des mains mal intentionnées. La plateforme affirme que la sécurité est assurée. Seuls les professionnels en lien avec elle pourront avoir accès à ces informations, qui seront par la suite anonymisées pour servir à l’avenir à des études scientifiques. Et les datas ne pourront être vendues à qui que ce soit.

Autre garde-fou : quand vous remplissez le questionnaire d’entrée sur le site, on vous demande si vous souhaitez donner votre accord pour l’utilisation future de votre témoignage, ou si vous préférez être recontacté si dans quelques mois, une équipe de chercheurs a besoin de votre témoignage.