Des plaquettes de médicaments contenant de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine. (Illustration) — AFP

Attention aux effets secondaires graves de la chloroquine et de son dérivé l’hydroxychloroquine. Alors que cet antipaludéen est promu par le professeur Didier Raoult et par Donald Trump, l’Agence européenne des médicaments (EMA) alerte sur son utilisation. Elle ajoute que les effets bénéfiques de la choloroquine et de l’hydroxychloroquine n’ont « pas encore été démontrés ».

« De récentes études ont fait état de problèmes graves, et dans certains cas fatals, de rythme cardiaque avec la choloroquine et l’hydroxychloroquine, notamment prises à forte dose ou en combinaison avec l’antiobiotique azithromycine », poursuit l’EMA dans un communiqué. Ces traitements sont également susceptibles de causer des problèmes de foie et de reins, d’endommager des cellules nerveuses pouvant provoquer des convulsions et une hypoglycémie, met en garde l’agence.

Selon l’EMA, les données issues d’études cliniques de ces traitements sont « encore très limitées et peu concluantes et les effets bénéfiques de ces médicaments sur la maladie Covid-19 n’ont pas été démontrés ».

L’usage de l’hydroxychloroquine fait apparaître une surmortalité

En France, le Pr Didier Raoult, patron d’un centre de traitement et de recherche médicale de renommée mondiale à Marseille, promeut un traitement du Covid-19 utilisant l’association hydroxychloroquine-azithromycine. Mais ses études, montrant selon lui l’efficacité de ce traitement, sont très critiquées au sein du corps médical en raison de leur méthodologie.

Aux Etats-Unis, les résultats publiés mardi de la plus vaste étude à ce jour, financée par le gouvernement américain, n’ont montré aucun bénéfice de l’hydroxychloroquine contre la maladie due au nouveau coronavirus par rapport à un traitement standard. Elle a fait au contraire apparaître une surmortalité avec l’usage de l’hydroxychloroquine, seule ou associée à l’azithromycine.

Depuis la mi-mars, le président Trump, soutenu par la chaîne conservatrice Fox News promeut l’usage de la chloroquine pour traiter le Covid-19, malgré le peu de preuves issues d’études quant à son efficacité ou sa dangerosité.