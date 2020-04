SOINS Les soignants et associations de patients s'alarment de la baisse drastique de consultations, téléconsultations et admissions aux urgences, qui seraient le signe que les Français ont peur de s'adresser à un médecin en temps de Covid-19

Illustration de transfert de patients parisiens en Bretagne début avril. — Mathieu Pattier/SIPA

Chute des admissions aux urgences, baisse des ventes de vaccins et désertion des cabinets médicaux… Après cinq semaines de confinement, l'inquiétude monte sur les «renoncements aux soins» des Français, certains professionnels de santé craignant une « bombe à retardement ».

« Ces dernières semaines, le renoncement aux soins a pris des proportions très inquiétantes : en ville comme à l’hôpital, la fréquentation est très faible », assure Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France (FHF). « On tire la sonnette d’alarme depuis quinze jours mais pour l’instant la tendance ne s’inverse pas. Le problème, c’est que le renoncement aux soins, même temporaire, peut entraîner toute une série de complications », insiste-t-il.

Dans les 39 établissements de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), les admissions aux urgences ont ainsi chuté de 45 % pour les adultes depuis la mi-mars 2020 et de 70 % pour les enfants par rapport à la même période de l’an dernier.

D’autres explications à cette baisse

« Cette baisse peut s’expliquer par les changements de mode de vie (baisse de la traumatologie, limitation de nos déplacements), du fait du confinement ou de la fermeture des écoles, et par le départ d’Ile-de-France de certains habitants », a souligné mercredi l’AP-HP. « Mais elle est aussi vraisemblablement due au comportement des patients eux-mêmes, voulant éviter de surcharger les services d’urgence, ou à leur crainte de contracter à l’hôpital le Covid-19 », a ajouté le premier groupe hospitalier français.

Du 15 au 30 mars 2020, le nombre d’appendicites prises en charge par l’AP-HP a ainsi diminué de 35 % par rapport à 2019. Le nombre d’accidents cardiovasculaires accueillis du 7 au 14 avril a pour sa part baissé de 15 %, comparé à la même période de l’an dernier. « Cette baisse n’est pas uniquement observée au sein des services hospitaliers mais bien sur l’ensemble de la filière de prise en charge », souligne l’AP-HP qui s’étonne notamment du faible nombre de consultations chez les malades du cancer.

« Peur de consulter »

Selon l’Assurance maladie, la fréquentation des cabinets de médecins généralistes a diminué de 40 % depuis la fin du mois de mars, même en comptabilisant les téléconsultations. Celle des spécialistes a chuté quant à elle de près de 60 %. Autre motif d’inquiétude croissant chez les professionnels de santé : le recul du recours à la vaccination, mis en lumière par une étude publiée mercredi par l’Assurance maladie et par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).

D’après cette étude, la consommation des vaccins penta ou hexavalents (diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, grippe B, hépatite) a ainsi diminué de 23 % sur la seule dernière semaine de mars, ce qui équivaut à « environ 23.000 nourrissons non vaccinés ». L’évolution est encore plus nette pour le ROR (rougeole, oreillons, rubéole), en baisse de 50 %, pour les rappels antitétaniques (-50 % également), et pour le vaccin contre les infections par papillomavirus humains (HPV), en recul de 68 %.

« C’est malheureusement très révélateur de la situation actuelle », soupire Gérard Raymond, président de France Assos Santé, collectif d’associations de patients, qui craint une « bombe à retardement ». « Les gens ont peur de consulter. Du coup, ils préfèrent attendre ». Dans un communiqué signé avec cinq autres organisations, dont la Fédération hospitalière de France et la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP), ce collectif a appelé mercredi à la mobilisation pour « ne pas négliger » les pathologies autres que le coronavirus.

« Ces renoncements aux soins peuvent engendrer de graves dommages, particulièrement pour des pathologies chroniques ou aiguës (…). Il faut rassurer et encourager les malades qui en ont besoin à avoir recours aux soins », ont-elles souligné. Face à cette situation, l’Assurance maladie a décidé d’envoyer des courriels à 11 millions de patients fragiles pour les inciter à consulter. « Le confinement ne doit pas être synonyme de renoncement aux soins. Faites-vous soigner », a insisté dimanche le ministre de la Santé, Olivier Véran.