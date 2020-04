Son implant mammaire en silicone a provoqué le changement de trajectoire de la balle et a sans aucun doute sauvé la vie de cette femme. C’est ce qu’a indiqué Giancarlo McEvenueà CNN.

Ce chirugien a pris en charge il y a deux ans une patiente en urgence. Elle venait de recevoir une balle dans la poitrine, tirée à bout portant, alors qu’elle se trouvait dans une rue de Toronto, au Canada. Mais, par miracle et ricochet, elle s’en est sortie avec seulement une côte cassée et des implants à changer.

