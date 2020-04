DISPARITION Au total, neuf médecins en activité sont décédés du coronavirus en France, principalement dans le Grand-Est et en Ile-de-France

Deux médecins sont morts du coronavirus ces derniers jours en France, l'un dans le Nord et le deuxième en Seine-Saint-Denis, portant à neuf le nombre de praticiens décédés du Covid-19 dans l'Hexagone, a-t-on appris mardi de sources concordantes.

Un généraliste exerçant à Sevran

Médecin généraliste âgé de 65 ans, Kabkéo Souvanlasy est décédé vendredi à l'hôpital Robert-Ballanger d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), où il se trouvait en réanimation depuis un mois, selon son entourage. L'équipe du service réanimation a «tout fait» pour le sauver, a témoigné auprès de l'AFP sa cousine, Manola Souvanlasy-Abhay, également médecin, à Paris.

D'origine laotienne, le docteur Souvanlasy était arrivé en France en 1975 avec sa famille. Réfugié politique, ce père de famille avait fait ses études de médecine à Rouen et s'était installé en 1987 à Sevran, ville populaire de banlieue parisienne.

Un généraliste du Nord également décédé

Agé de 64 ans, Philippe Lerche est décédé quant à lui dimanche, dans le Nord. Selon l'Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France, qui a annoncé son décès, il exerçait comme généraliste à Villers-Outréaux, près de Cambrai.

«Au nom de toutes les équipes de l'ARS, je tiens à adresser mes plus sincères condoléances à sa famille», a réagi dans un communiqué le directeur général de l'ARS Étienne Champion, saluant «le courage et l'engagement des professionnels de santé» face au Covid-19.

Neuf médecins décédés en France du coronavirus

Au total, neuf médecins en activité sont décédés du coronavirus en France, principalement dans le Grand-Est et en Ile-de-France. Plusieurs autres professionnels de santé ont également perdu la vie, dont une infirmière et deux aides-soignants. Selon Santé publique France, plusieurs milliers de contaminations ont été rapportés parmi les professionnels de santé et salariés d'établissements médico-sociaux, en première ligne face à l'épidémie en raison de leur exposition aux patients infectés.