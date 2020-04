Coronavirus EN DIRECT : Macron se rend en Bretagne pour visiter une exploitation agricole et un supermarché...

08h00 : La crise du coronavirus ravive le débat sur l'autonomie alimentaire de la France

La crise pointe les vulnérabilités des flux d'approvisionnement en produits agricoles et remet au goût du jour le thème de la souveraineté alimentaire.

Elle illustre qu'on peut être un des tout premiers exportateurs de blé au monde et peiner à trouver de la farine en supermarché, plus d'un mois après le début du confinement et la ruée sur les produits durables. L'explication? Ces deux marchés sont en partie déconnectés: plus de la moitié des sachets de farine destinés au grand public sont importés, notamment d'Allemagne ou d'Italie, qui font face aussi à une explosion de cette demande.

«La France a recours massivement à l'importation de produits agricoles et alimentaires dont une partie importante pourrait être produite sur son territoire», regrettait l'agriculteur et sénateur (LR) de Haute-Loire Laurent Duplomb, dans un rapport d'information publié l'an dernier. En Ile-de-France, note l'Agence de l'environnement Ademe, 90% des produits alimentaires consommés sont importés, bien que 49% des territoires soient voués à l'agriculture.