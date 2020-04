SANTE Les hôpitaux de Marseille et médecins libéraux de l'Union régionale de Paca des professionnels de santé s'inquiètent de la disparition de centaines de malades qui ne consultent plus leur médecin

Une salle d'attente vide d'un médecin généraliste marseillais pendant l'épidémie de coronavirus — Jean Saint-Marc / 20 Minutes

Les hôpitaux de Marseille et professionnels de santé s’inquiètent de constater que les Provençaux ne consultent plus de médecin par peur de contracter le coronavirus.

Ils se sont donc alliés pour lancer une campagne de communication commune visant à endiguer le phénomène.

Les professionnels de santé craignent en effet de devoir prendre en charge des cas graves de certaines pathologies soignées trop tard, et ainsi faire face à une deuxième crise sanitaire.

Où sont donc passés les patients qui réalisaient chaque jour des dépistages du cancer ​ de colon dans les hôpitaux ? Où sont les dizaines de diabétiques qui, habituellement, font contrôler régulièrement leurs états de santé par leurs médecins de famille ? La pandémie de coronavirus a fait éclore un phénomène nouveau et particulièrement dangereux : les Français, souffrant de pathologies diverses autres que le coronavirus, ne se font plus soigner. Les cabinets médicaux et les hôpitaux sont vidés de leurs occupants habituels, notamment les porteurs de maladies chroniques qui, en temps normal, viennent consulter dès les premiers symptômes.

A Marseille par exemple, les urgences de la Timone n’enregistrent que 110 à 120 passages par jour, contre 250 habituellement, selon la direction de l’Assistance Publique des Hôpitaux de la ville (AP-HM), troisième CHU de France. Du côté des médecins libéraux, la baisse d’activité est drastique, à en croire Laurent Saccomano, président pour les médecins libéraux de l’Union régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur des professionnels de santé. Ce dernier évoque notamment une fréquentation en baisse de 50 % chez les généralistes et de 70 à 80 % chez certains spécialistes.

La crainte d’une « deuxième crise sanitaire »

Une situation suffisamment inquiétante dans la deuxième ville de France pour que l’AP-HM et les médecins libéraux de l’Union régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur des professionnels de santé décident de lancer une grande campagne de communication commune, ce mardi. L’objectif est clair : inciter les Provençaux à consulter un médecin dès que cela est nécessaire. Sans cela, une véritable menace planerait sur le pays : celle « d’une deuxième crise sanitaire, outre celle du Covid-19 », selon les termes de Dominique Rossi, président de la commission médicale de l’AP-HM.

« On redoute ce que l’on a vu dans les études italiennes, explique-t-il. Ils ont été complètement noyés par l’épidémie et il y a eu une deuxième crise sanitaire, avec des malades qui arrivaient avec des pathologies complètement dépassées, car il y a eu un retard de prise en charge énorme ! » « Ce sont notamment les maladies silencieuses, les cancers et les troubles cardiaques, qui nous inquiètent », abonde Jean-Olivier Arnaud, directeur général de l’AP-HM.

Peur d’être contaminés

« Les malades ont deux peurs, analyse Dominique Rossi. Ils ont peur dans un premier temps de déranger les soignants. Ils se disent qu’avec l’épidémie, les médecins et le Samu ont d’autres choses à faire que de s’occuper d’eux. Et ils ont aussi peur d’être contaminés. »

Mais comment calmer ces peurs quand on sait les pénuries de masques et autres blouses pour éviter toute propagation dont souffrent les soignants ? Conscients du phénomène qu’ils admettent eux-mêmes, ces médecins marseillais affirment toutefois avoir aménagé les soins pour limiter les risques.

Les professionnels tentent de rassurer

« D’ici la fin de la semaine, un circuit sera opérationnel pour les patients externes, avec remise d’un masque, gel hydroalcoolique à disposition et bien sûr distanciation sociale garantie », affirme ainsi Jean-Olivier Arnaud. Et de marteler : « Ces patients qui restent silencieux, il faut les réveiller, ils ne courent pas de danger en allant à l’AP-HM ou en allant consulter leur médecin de ville ! » « Il faut être confiné, sauf pour ce qui concerne la santé », répète Laurent Saccomano.

Ce dernier invite en revanche à privilégier un premier contact avec un médecin à distance, avant de se rendre en cabinet ou aux urgences. Une consigne qui suit la tendance nationale : en à peine une semaine, entre le 23 et le 29 mars, soit les premiers jours du confinement, 486.369 téléconsultations ont été facturées à l’Assurance maladie, qui en comptabilisait moins de 10.000 par semaine avant début mars.