Un avion Air France. (Illustration) — G . VARELA / 20 MINUTES

« Après avoir fait la queue en respectant la distanciation sociale, les passagers se retrouvent assis côte à côte. Et le vol est complet ! » Dans un tweet, une journaliste, passagère il y a quelques jours d’un vol entre Paris et Marseille, s’étonne de voir que la distanciation sociale n’est pas respectée à bord de l’avion, alors qu’elle est appliquée dans l’aéroport, et ce, en pleine épidémie de coronavirus​, comme le rapporte France 3.

Dans le vol @AirFranceFR Paris-Marseille ce matin. Après avoir fait la queue en respectant la distanciation sociale, les passagers se retrouvent assis côte à côte 🧐 Le vol est complet.

Apparté : aucun contrôle d’attestation pour vérifier les motifs de déplacement. pic.twitter.com/JqcWsK5gTR — Charlotte Gillard (@ChaGillard) April 18, 2020

« Nous étions tous interloqués, assis, serrés les uns à côté des autres, sans masques pour la plupart, et notre visage à 30 centimètres de celui de notre voisin ! », explique-t-elle à nos confrères. Dans une vidéo, plusieurs passagers font également part de leur étonnement teinté de crainte.

Contacté par France 3, Air France assure prendre toutes les mesures nécessaires, lorsque cela est possible, pour limiter les contacts entre passagers. Ces mesures sont toutefois plus complexes à mettre en œuvre dans les rares avions complets.