EPIDEMIE Dans son bilan quotidien, l’Agence régionale de santé d’Occitanie a indiqué samedi soir que 861 personnes étaient toujours hospitalisées pour cause de Covid-19 et deux étaient décédées au cours des dernières 24 heures

Au CHU de Toulouse, lors de la formation des soignants aux procédures de prise en charge des patients Covid-19. — B. Colin / 20 Minutes

Au cours des dernières 24 heures, deux nouveaux décès liés au Covid-19 ont été enregistrés en Occitanie. Depuis le début de l’épidémie, 292 personnes ont succombé à l’hôpital après avoir été contaminées par le coronavirus dans la région au cours des dernières 24 heures selon le bilan quotidien dressé par l'Agence régionale de Santé.

[#Coronavirus] A ce jour, 5 570 tests positifs réalisés en #Occitanie. 861 personnes sont hospitalisées (238 en réanimation). On dénombre 292 décès en établissements de santé mais aussi 1 690 personnes de retour à domicile.

Un bulletin qui ne prend pas en compte les pensionnaires des Ehpad, dont certains ont été très touchés, notamment dans l’Hérault. Il permet toutefois de constater que les hospitalisations sont en baisse continue sur l’ensemble du territoire depuis une semaine. Après une légère hausse des prises en charge Covid-19 dans les établissements de soins lundi, avec 976 hospitalisations, samedi ils étaient 115 de moins à se trouver pris en charge dans les cliniques et hôpitaux de la région.

Une baisse qui concerne aussi les cas graves, puisque de 287 personnes en réanimation, on en dénombrait « plus que 238 » samedi soir. Vendredi, Béatrice Riu, cheffe du service réanimation de Purpan, expliquait que ses services n’accueillaient plus qu’un patient « tous les deux ou trois jours, et les premiers extubés de fin mars-début avril sont pour la plupart rentrés chez eux ». Mais la perspective des premiers déconfinements le 11 mai prochain fait craindre aux responsables du CHU de Toulouse une seconde vague. D’autant que dans la région, le virus a moins circulé, donc la population est moins immunisée.