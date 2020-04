Jean-Laurent Casanova, pédiatre et immunologiste, lance une étude pour voir si des causes génétiques peuvent expliquer les cas graves de Covid chez les patients jeunes en bonne santé. — Huguette&Prosper/Institut Imagine

Entre 1 et 5 % des patients graves atteints par le coronavirus sont jeunes et en bonne santé.

L’une des pistes explorée aujourd’hui par la recherche est génétique.

Une étude, pilotée par Jean-Laurent Casanova, professeur en pédiatrie à Necker et à New York, s’intéresse à d’éventuelles mutations génétiques qui expliqueraient une vulnérabilité de ces patients jeunes en réanimation.

C’est une petite minorité qui interroge beaucoup. Pourquoi des enfants, adolescents, adultes de moins de 50 ans en parfaite santé se retrouvent intubés en soins intensifs, du jour au lendemain, à cause de ce coronavirus ? Une des pistes d’explication, explorée dans cet article, table sur une réponse immunitaire disproportionnée, appelée « orage de cytokine ».

Mais une autre hypothèse est creusée par Jean-Laurent Casanova, son équipe, mais également son réseau de pédiatres à travers le monde, et elle s’attache à explorer d'éventuelles causes génétiques​. En clair, peut-être que certains patients jeunes tombent gravement malades car ils possèdent dans leur génome une mutation génétique qui les rendrait plus vulnérables au Covid-19. 20 Minutes a interrogé Jean-Laurent Casanova, immunologiste et professeur de pédiatrie à l' hôpital Necker (AP-HP) et à l’ Université Rockefeller, à New York, où il se trouve actuellement.

Vous vous intéressez aux patients « jeunes » atteints par le coronavirus, c’est-à-dire ?

Nous nous intéressons aux patients qui font des formes graves de Covid-19, c’est-à-dire que sans oxygène ou sans soin intensif, leur pronostic vital est engagé. Dans cette population, vous avez 95 à 99 % des malades qui ont des facteurs de risques : des comorbidités ou le grand âge, ou encore les deux.

Les patients que nous étudions sont ceux qui ont moins de 50 ans et qui n’ont aucune comorbidité. Ils peuvent avoir 15, 30 ou 45 ans et courir le marathon deux semaines avant de se retrouver avec une pneumopathie.

Sur quoi votre étude porte-t-elle ?

C’est une étude de recherche sur les bases génétiques des formes graves inexpliquées de Covid. Notre hypothèse, c’est que certains d’entre eux portent des variations génétiques qui rendent compte d’une vulnérabilité au coronavirus.

Cette hypothèse n’est pas sortie d’un chapeau. Elle fait suite à trente ans de travaux, qui ont permis d’identifier des dizaines de mutations génétiques expliquant d’autres infections virales graves : encéphalite virale, hépatite virale fulminante, des formes de grippe maligne… On a un problème, une hypothèse. La troisième étape, c’est comment on teste cette hypothèse.

Justement, comment ces patients, assez rares donc, sont-ils « recrutés » ?

On a organisé, à partir du mois de février, un réseau international de centres, d’hôpitaux, d’universités, qui recrutent des malades correspondant à ces critères, et qui envoient des échantillons sanguins dans des centres de séquençage du génome dans le monde entier. Bien que cela soit des formes rares – 1 à 5 % des malades –, le fait d’organiser un recrutement international nous permet d’avoir suffisamment de malades pour analyser les génomes et rechercher des « gènes candidats ».

Ce réseau de pédiatres dans le monde entier, utilisé pour étudier les patients jeunes, a-t-il été créé à l’occasion de la pandémie ? A quoi sert-il ?

Ce réseau était préexistant, mais de nouveaux médecins, de nouveaux chercheurs nous ont rejoint depuis la pandémie. C’est important pour deux raisons : il n’y a qu’une seule planète et les problèmes planétaires nécessitent des solutions planétaires. La seconde, c’est que comme on étudie les formes rares de Covid sévère, il faut un recrutement qui couvre le plus grand nombre de pays et d’hôpitaux possibles.

Si deux malades, l’un dans le 15e arrondissement à Paris, et l’autre à Tokyo, portent la même mutation sur le même gène, vous ne pouvez pas vous en rendre compte si vous analysez uniquement le malade parisien ou uniquement le patient de Tokyo. En France, pour le moment, nous avons recruté une vingtaine de malades. Mais ça évolue très rapidement.

Comment allez-vous procéder ?

A partir d’un prélèvement sanguin, on séquence le génome des malades et on cherche des variations génétiques qui, peut-être, sont responsables des formes graves de Covid-19. Pour affirmer cela, il faut établir un lien de causalité entre les variations génétiques et la maladie. On va procéder à toute une série d’études de nature cellulaire et immunologique. Qui peuvent prendre pas mal de temps.

Si votre étude conclut à un facteur génétique, que pourra-t-on en déduire ?

Quand on comprend une maladie, c’est plus facile de la diagnostiquer. Si votre moteur tombe en panne, il vaut mieux comprendre la panne que taper sur le capot. S’il y a des formes génétiques, ça va nous éclairer sur la mécanique de la maladie, et donc ça permettra peut-être de prévenir ou de guérir. De procéder à un conseil génétique dans les familles touchées, également. Si vous êtes malades parce que vous ne fabriquez pas une molécule et qu’elle peut être injectée, on peut guérir.

Pourrait-il y avoir d’autres avancées si cette étude était positive ?

Oui, pour les 90 % de malades qui ont des facteurs de risque. Une autre hypothèse qui nous intéresse, c’est le fait que peut-être, pour ces formes liées à des facteurs connus de risque (tabac, hypertension, surpoids, diabète…), la cause ne serait pas génétique, mais le dérèglement serait le même.

Prenons un exemple : vous pouvez vous casser la jambe en tombant du premier étage ou bien à ski. Dans les deux cas, vous avez la jambe cassée, car il y a eu une tension sur l’os (mécanisme), mais ce n’est pas la même cause. Imaginons que génétiquement, vous faites un Covid grave parce que vous ne fabriquez pas une molécule X. Peut-être qu’un patient hypertendu de 90 ans, à cause du grand âge et de l’hypertension, ne fabrique peu ou pas non plus cette même molécule X.

On va donc chercher à la fois s’il y a des mutations génétiques qui interviennent dans le Covid, et quelles sont ces mutations.