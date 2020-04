Les cas graves de Covid-19 sont placés en réanimation, comme c'est le cas dans cette unité du CHU de Bordeaux — Mickaël Bosredon/20 Minutes

Le nouveau coronavirus a fait 17 morts de plus en vingt-quatre heures en Paca, selon le dernier décompte transmis ce dimanche soir par l’Agence régionale de santé (ARS). Et notamment six de plus dans le département des Bouches-du-Rhône (93 au total) et cinq autres dans les Alpes-Maritimes (43). Depuis le début de l’épidémie, 195 personnes testées positives sont décédées des suites du Covid-19 dans la région.

L’organisme dénombre désormais 7.953 personnes contaminées par le nouveau coronavirus et diagnostiquées en Provence-Alpes-Côte d’Azur, soit 285 de plus que samedi soir. Parmi elles, l’ARS recensait, ce dimanche, 1.735 hospitalisations dont 435 dans des services de réanimation.

L’agence régionale de santé rappelle que « le virus circule activement dans notre région » et qu’il « n’est donc plus possible de rechercher systématiquement les contacts des personnes positives au Covid-19 ».