COVID-19 Les médecins anesthésistes-réanimateurs, les infirmières et infirmiers anesthésistes et les aides-soignantes peuvent être mobilisées

Avant de pénétrer dans les chambres de malades du coronavirus, le personnel soignant soit s'équiper soigneusement — Mickaël Bosredon/20 Minutes

Parce que « la situation sanitaire en Ile de France et en Grand-Est se tend de plus en plus » vis-à-vis du nouveau coronavirus, le directeur de l’Agence régional de santé (Paca) lance un appel à la mobilisation ce mercredi. Et il espère des réponses « dans la journée », « de toute urgence ».

Il demande à « tous les médecins anesthésistes-réanimateurs, toutes les infirmières et infirmiers anesthésistes, toutes les aides-soignantes qui sont disposées à faire don d’une semaine de travail au profit des deux régions en détresse » de se faire connaître.

« Ces régions manquent de ressources humaines »

Sur place, « le nombre de personnes atteintes par le Covid-19 croît très rapidement et les admissions en services de réanimation atteignent des niveaux qui n’ont jamais été connus », pointe Philippe De Mester. Selon lui, « tout ce qu’il était possible de créer comme lits de réanimation supplémentaires a été créé », mais désormais l’Ile de France et le Grand-Est « manquent de ressources humaines ».

« Si en Provence-Alpes-Côte d’Azur, nous voyons chaque jour progresser l’épidémie et nos services hospitaliers se remplir de patients lourdement affectés, cela n’est en rien comparable à ce que connaissent ces deux régions », assure-t-il aussi.

Les soignants de la région Paca volontaires pour rejoindre l’une de ces deux zones doivent contacter le 04.13.55.90.27. « Le séjour, le déplacement, l’intendance sur place, tout cela sera entièrement pris en charge », précise l’organisme de santé.