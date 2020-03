FAKE OFF Un message viral prétend donner des conseils pour détecter la maladie et éviter la contamination. Ces recommandations ne s’appuient pas sur une base scientifique

Le personnel de santé effectue des tests au centre de test COVID-19 à la mairie du 17ème arrondissement de Paris, le 30 mars. — Jacques Witt/SIPA

Un message viral recommande de retenir son souffle afin de savoir si on est atteint par le coronavirus. Il recommande également de boire de l'eau afin de repousser le virus vers l'estomac pour que celui-ci soit éliminé par « l'acide gastrique ».

Ces conseils n'ont pas de base scientifique.

Cette demande de vérification nous a été envoyée par des lecteurs.

Des recommandations à ne pas suivre. Un message circulant sur les réseaux sociaux donne des conseils pour vérifier si une personne est atteinte du Covid-19. Ces recommandations émaneraient de mystérieux « médecins chinois arrivés en Italie » et « d’experts taïwanais ».

Ce message assure que le « nouveau coronavirus peut ne pas montrer de signes d’infection pendant plusieurs jours, avant lesquels on ne peut pas savoir si une personne est infectée. Mais au moment où vous avez de la fièvre et/ou de la toux et allez à l’hôpital, vos poumons sont généralement déjà en fibrose à 50 % et il est trop tard. »

Le message continue en suggérant de « retenir son souffle pendant plus de dix secondes ». « Si vous réussissez à le faire sans tousser, sans inconfort, sans sensation d’oppression, cela montre qu’il n’y a pas de fibrose dans les poumons, ce qui indique essentiellement aucune infection [sic]. »

Le message conseille également de « boire quelques gorgées d’eau toutes les quinze minutes ». La raison avancée ? « L’acide gastrique de l’estomac tuera le virus ».

Ces conseils ne doivent pas être suivis. - Capture d'écran Facebook

Ce message est partagé en plusieurs langues. - Capture d'écran Facebook

FAKE OFF

20 Minutes passe en revue les affirmations de ce message. Il existe bien des porteurs du Covid-19 qui ne montrent pas de symptômes, toutefois cela ne semble pas être le principal moyen de transmission du virus, détaillent les autorités sanitaires américaines. Interrogé par l'AFP sur la période d’incubation du virus, Tarik Jasarevic, porte-parole de l’OMS, explique que celle-ci « varie de 1 à 12,5 jours, la médiane se situant entre 5 et 6 jours ». « L’OMS recommande un suivi de 14 jours pour les personnes qui ont eu des contacts avec des cas confirmés », ajoute-t-il.

Le message parle ensuite d' « aller à l'hôpital ». Si vous ressentez les symptômes du Covid-19 (fièvre, toux sèche), le gouvernement français ne recommande pas d’aller à l’hôpital de votre propre initiative. Il faut rester chez soi et appeler un médecin. En cas de difficulté à respirer ou de malaise, il faut appeler le 15. Les tests de détection de la maladie se font sur prescription de votre médecin.

Il n’existe pas pour le moment de preuve que le Covid-19 cause de la fibrose, a expliqué le docteur Robert Legare Atmar, spécialiste des maladies infectieuses, à Associated Press. Quant au test de la respiration, « il pourrait être utile pour identifier les gens avec une maladie pulmonaire plus sérieuse. Mais il n’identifiera pas les personnes atteintes [du Covid-19] qui n’ont pas ou peu de symptômes. » D’autres facteurs, comme l’asthme, l’anxiété ou une maladie cardiaque peuvent empêcher de retenir son souffle, développe Gregory Poland, médecin et vaccinologue, auprès de l’agence américaine.

Boire régulièrement a-t-il un effet sur le virus ? Cela n’empêche pas d’être contaminé, a prévenu le 8 février l’OMS. Rien ne prouve également que l’acide gastrique viendra à bout du virus. La BBC rappelle qu’une étude menée sur le MERS, un coronavirus qui avait touché le Moyen-Orient en 2012, avait montré que celui-ci était « résistant » face à l’acide d’une personne qui vient de manger.

Cette demande de vérifications nous a été envoyée par des lecteurs. Vous aussi, vous souhaitez que l’équipe de la rubrique Fake off vérifie une info, une photo ou une vidéo ? Remplissez le formulaire ci-dessous ou écrivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/20minFakeOff

20 Minutes est partenaire de Facebook pour lutter contre les fausses nouvelles. Grâce à ce dispositif, les utilisateurs du réseau social peuvent signaler une information qui leur paraît fausse.