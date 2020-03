A Bordeaux, ce service de réanimation de l'hôpital Pellegrin est totalement dédié aux maladies du Covid-19. — UGO AMEZ/SIPA

Le nouveau coronavirus a causé 292 nouveaux décès à l’hôpital en 24 heures en France, portant le bilan à 2.606 morts depuis le début de l’épidémie, selon Jérôme Salomon, le directeur général de la santé lors de sa conférence de presse quotidienne.

4.632 patients en réanimation

Selon ce dernier, 19.354 patients sont hospitalisés (+ 1.734 en 24 heures) dont 4.632 en réanimation, soit un afflux de 359 personnes en une seule journée. 7.132 personnes ont pu rentrer chez elles. « Il y a une augmentation de 10 % de malades entrants depuis hier, reflet de contaminations survenues avant les mesures de confinement », a précisé Jérôme Salomon. « 359 patients graves sont entrés en réanimation aujourd’hui. C’est l’élément le plus important à surveiller car il reflète la dynamique de l’épidémie », a souligné le Directeur général de la santé.

« Si les mesures de confinement et gestes barrières ont été respectées, nous devrions observer une réduction du nombre de personnes entrant en réanimation d’ici à la fin de semaine », a-t-il ajouté. Parmi les patients en réanimation, 34 % ont plus de 60 ans. Soixante personnes en réanimation ont moins de 30 ans. « Entre le 16 et le 22 mars, il y a eu excès de mortalité de 9 %. Une surmortalité dans plusieurs régions : Grand-Est, Hauts-de-France, Bourgogne, Ile-de-France et Corse », a également fait remarquer Jérôme Salomon.