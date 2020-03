Coronavirus EN DIRECT : Plus de trois milliards de personnes désormais appelées à se confiner dans le monde…

8 h 46 : Merci, captain obvious

Le sélectionneur des All Blacks Ian Foster a émis des doutes samedi sur la tenue des test-matches face au pays de Galles et à l’Ecosse en juillet, en raison de la fermeture des frontières liée à la pandémie de coronavirus. "En termes de probabilité, il y a de fortes chances que les restrictions de voyages et la fermeture des frontières ne soient pas levées à ce moment-là, donc dans ce cas les All Blacks ne joueront pas en juillet", a affirmé le technicien néo-zélandais de 54 ans au micro de la radio Newstalk ZB.

La France aussi s’interroge sur sa tournée internationale d’été dans l’hémisphère sud. Certains imaginent un report à l’automne, lors de l’autre fenêtre internationale où sera jouée la fin du Tournoi des VI Nations. D’autres une annulation pure et simple.