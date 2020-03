EPIDEMIE A ce jour, le Luxembourg a recensé à ce jour 1.333 cas de nouveau coronavirus, et huit décès

Prise en charge d'un patient atteint de coronavirus au CHU de Nantes. — S.Salom-Gomis/Sipa

Le Luxembourg a accueilli six patients français, en provenance de Mulhouse (Haut Rhin), atteints du coronavirus et ayant besoin de soins intensifs, a annoncé une source officielle, ce mercredi.

Selon la ministre de la Santé Paulette Lenert, six patients ont déjà été accueillis et un septième devait l’être d’ici mercredi soir. A ce jour, le Luxembourg a recensé à ce jour 1.333 cas de nouveau coronavirus, et huit décès. Au total 143 personnes ont dû être hospitalisées dont 21 en soins intensifs.

Un plan de soutien pour les entreprises

Alors que les autorités ont imposé de fortes restrictions de déplacement pour endiguer la pandémie, l’économie va bénéficier de mesures de soutien à hauteur de 8,8 milliards d’euros (soit plus de 14 % du PIB luxembourgeois), a annoncé le Premier ministre Xavier Bettel.

Dans le détail, des reports de charges pour les entreprises sont prévus à hauteur de 4,5 milliards d’euros, des garanties pour les crédits vont être octroyées pour 2,5 milliards d’euros et les plus petites entreprises recevront 5.000 euros d’aides soit un total de 1,75 milliard d’euros. L’Etat prévoit aussi de prendre en charge 80 % des salaires dans 15.000 entreprises touchées par un chômage partiel, ce qui représente plus de 100.000 salariés soit un quart des salariés en poste dans ce petit pays prospère.

« Financièrement parlant nous sommes forts »

En outre, un congé spécial pour raisons familiales a été introduit afin que les parents puissent garder leurs enfants à domicile, compte tenu de la fermeture des écoles et crèches. Le Luxembourg affiche actuellement une dette publique équivalente à 21 % de son PIB. Les mesures annoncées mercredi vont alourdir l’ardoise mais « je pense que nous resterons en dessous des 30 % », a insisté Xavier Bettel.

« Financièrement parlant, nous sommes forts. Nous pouvons également éponger une partie de cet effort par de nouvelles dettes », a-t-il ajouté. Le Luxembourg affiche le PIB par habitant le plus élevé de l’UE à 102.000 euros, un phénomène qui s’explique par la bonne santé économique du pays mais aussi au recours à la main-d’œuvre frontalière qui représente près de la moitié de l’ensemble de la masse salariale.