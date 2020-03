Un régulateur du Samu. Illustration. — Tristan Reynaud - Sipa

En Occitanie, quatre nouveaux décès au coronavirus sont survenus en 24 heures : trois dans l’Aude et un, le premier, dans le Tarn. La région déplore désormais 27 décès dus à l’épidémie de Covid-19.

Selon le bulletin quotidien de l'Agence régionale de santé, le nombre de personnes hospitalisées est passé de 185 à 208, celui des patients développant une forme grave nécessitant une réanimation de 67 à 72.

91 malades de plus

Le nombre total de cas confirmés en Occitanie, bien que les malades ne soient plus systématiquement testés depuis plus d’une semaine, s’élevait ce samedi à 611, soit 91 de plus en 24 heures.

Le département le plus touché est l’Hérault (67 cas), où un Ehpad de Mauguio compte plusieurs résidents et personnels touchés, et au moins déjà quatre décès. Viennent ensuite la Haute-Garonne (52 cas), les Pyrénées-Orientales (25), l’Aude (24), l’Aveyron (9), le Tarn (8), le Gard (7), les Hautes-Pyrénées (5), le Tarn-et-Garonne (3), l'Ariège (2). Le Lot et la Lozère n’abritent pour l’heure officiellement qu’un cas confirmé.