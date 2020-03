Illustration de la crise du coronavirus en Corse — PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

Le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Tonnerre de la marine nationale sera envoyé à Ajaccio ce week-end pour « l’évacuation sanitaire de patients atteints du Covid-19 » vers des établissements de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, a annoncé la préfecture de Corse​.

Cette mesure prise par le président de la République Emmanuel Macron « a pour but de soulager le service de réanimation du centre hospitalier d’Ajaccio afin d’anticiper la réponse de l’hôpital aux besoins d’hospitalisation des patients les plus graves », précise la préfecture.

Vers des hôpitaux de la Côte d’Azur

« Il entrera en action a priori dimanche et permettra de transférer entre 12 et 14 malades placés en réanimation vers les hôpitaux de la Côte d’Azur », a indiqué à l’AFP le préfet de Corse Franck Robine.

« On est vraiment dans l’anticipation. On anticipe une vague d’augmentation du nombre de cas de coronavirus pour la fin de cette semaine ou le début de la suivante », a-t-il ajouté.

Sept morts

La Corse, qui compte 340.000 habitants dont 90.000 sont âgés de plus de 60 ans, comptait jeudi 164 cas confirmés de coronavirus, selon le bilan des autorités sanitaires locales. L’épidémie y a jusqu’à présent fait sept morts. « On a une très forte concentration sur Ajaccio avec 138 cas », a indiqué le préfet.

« On a actuellement à Ajaccio 15 lits de réanimation et on en aura 26 ce week-end grâce à l’envoi d’équipement et l’aménagement de l’hôpital », a précisé le préfet de Corse, ajoutant qu’il y avait « 21 lits de réanimation à Bastia ».