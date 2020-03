Malade du coronavirus placé sous assistance respiratoire au CHU de Bordeaux — Mickaël Bosredon/20 Minutesl

Une bonne nouvelle. Si le coronavirus continue de se propager rapidement, le nombre de personnes guéries a franchi la barre des 1.000, a annoncé Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, lors de son point journalier, mercredi soir.

Selon le directeur général de la Santé, 5.500 personnes sont malades à domicile ou considérées comme guéries et 1.100 ont pu quitter l’hôpital. Un chiffre encourageant.

La moitié des malades en réanimation ont « moins de 60 ans »

Selon le dernier bilan des autorités sanitaires, communiqué mercredi soir, 9.134 cas de contamination ont été confirmés en France – soit 1.404 de plus que la veille​ –, et 264 personnes sont décédées, soit 89 de plus en 24 heures. Dans le détail, 3.626 malades sont désormais hospitalisés, dont 931 en réanimation. Parmi eux, la moitié sont âgés de « moins de 60 ans », a insisté le directeur général de la Santé Jérôme Salomon.

Par ailleurs, 7 % des personnes qui ont succombé au virus étaient âgées de moins de 65 ans, a-t-il également détaillé. Durant la journée de mercredi, 4.000 tests ont pu être pratiqués, soit 42.500 depuis le début de l’épidémie. Mais ceux-ci sont désormais réservés aux malades qui se plaignent de difficultés respiratoires, en plus des symptômes que sont la fièvre et la toux.