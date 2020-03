Vue de la façade des batiments des HCL (Hospice Civil de Lyon). Lyon, le 12 septembre 2011. CYRIL VILLEMAIN/20 MINUTES — C. VILLEMAIN / 20 MINUTES

Les Hospices civils de Lyon ont pris une série de mesures afin d’adapter leur organisation à l’afflux croissant de malades du coronavirus.

Toutes les activités de soin non-urgentes sont notamment déprogrammées, ce qui permet de réaffecter le personnel ainsi libéré à la lutte contre l’épidémie.

Les patients atteints du Covid-19, majoritairement hospitalisés jusque-là à l’hôpital de la Croix-Rousse, seront désormais également accueillis à l’hôpital Lyon Sud et à l’hôpital Edouard Herriot.

126 patients hospitalisés, dont 28 en réanimation. Tel est le dernier bilan, ce mercredi, de la pandémie de Covid-19 aux Hospices civils de Lyon (HCL). Des chiffres qui devraient toutefois augmenter fortement dans les prochains jours et semaines. Pour faire face à cet afflux croissant de malades et au pic épidémique attendu, les HCL – deuxième CHU de France – adaptent donc leur organisation en prenant une série de « mesures fortes », indique l’institution dans un communiqué.

Nous recevons beaucoup de propositions d'aide et sommes très touchés par vos messages🤩L'adresse aide-covid19@chu-lyon.fr centralise toutes les propositions d'aide, quelles qu'elles soient. A vous de jouer et de partager ! + d'infos : https://t.co/ln0fKDmNxu #CoronaVirusChallenge pic.twitter.com/UAwydiB6st — HCL - Hospices Civils de Lyon (@CHUdeLyon) March 18, 2020

Premier objectif : accroître la capacité de prise en charge des patients atteints du Covid-19. Pour cela, les HCL ont décidé depuis le 12 mars de déprogrammer toutes les activités de soin non-urgentes, c’est-à-dire toutes les consultations, hospitalisations et opérations chirurgicales n’impliquant pas de « perte de chance » pour le patient.

Des personnels réaffectés et des malades accueillis dans les hôpitaux Lyon Sud et Edouard Herriot

Chaque situation sera évaluée au cas par cas et les urgences resteront bien sûr assurées par les différents services. Ces déprogrammations permettront au CHU de réaffecter les personnels ainsi libérés en fonction des besoins liés à l’évolution de l’épidémie.

Deuxième mesure importante, le redéploiement des patients porteurs du Covid-19, actuellement majoritairement accueillis à l’hôpital de la Croix-Rousse, vers deux nouveaux hôpitaux lyonnais. L’hôpital Lyon Sud et l’hôpital Edouard Herriot disposeront ainsi, respectivement à partir de ce jeudi et de samedi, d’unités dédiées aux cas de coronavirus.

De 260 à 320 lits de réanimation pour les HCL

Dans le détail, les deux établissements sont dotés d’unités d’accueil et d’évaluation des patients à leur arrivée aux urgences, d’unités d’hospitalisation complète (potentiellement plusieurs centaines de lits) pour les malades nécessitant une surveillance médicale de plusieurs jours, et enfin d’unités de réanimation et de soins critiques. En réanimation, la capacité sera portée prochainement de 260 à 320 lits – pour les HCL dans leur ensemble.

[Covid-19] Préservons les services d’urgences.



En cas d'apparition de symptômes, appelez votre médecin traitant.



Réservez le 15 pour les urgences vitales ou en cas de signes marqués d'infection respiratoire ou état qui s'aggrave. https://t.co/6TP8UFN6ho pic.twitter.com/UsXcT3hDR5 — HCL - Hospices Civils de Lyon (@CHUdeLyon) March 17, 2020

Toutes les équipes mobilisées dans les différentes unités de ces deux hôpitaux bénéficieront bien sûr de l’expertise du très réputé service des maladies infectieuses et tropicales, installé à l’hôpital de la Croix-Rousse. Quant aux cas pédiatriques, ceux-ci relèvent toujours théoriquement du service de réanimation pédiatrique mais à ce jour, aucun enfant n’a été hospitalisé à Lyon pour une contamination au coronavirus.

Filière spécifique de diagnostic et aide à la garde d’enfants pour les soignants

Les HCL ont enfin pris des mesures destinées à protéger leurs personnels soignants. Une filière spécifique de diagnostic du Covid-19 leur est ainsi réservée pour prévenir tout risque de contamination au sein de leurs équipes. D’autre part, des moyens sont mis en œuvre pour permettre aux professionnels des HCL de faire garder leurs enfants : maintien de l’ouverture des crèches hospitalières, accueil des enfants scolarisés à l’école maternelle, à l’école primaire ou au collège dans les lieux de scolarisations habituels, dans la limite de 8 à 10 élèves par classe…

Les HCL ont également mis en place sur leur site Intranet un système de petites annonces (covoiturage, garde d’enfants, aide aux courses…) pour permettre aux soignants de s’entraider. Dernière décision – et pas des moindres –, le CHU déploie actuellement une cellule d’aide psychologique destinée aux personnels en première ligne face au coronavirus, ceci afin d’anticiper la probable multiplication de cas graves de Covid-19, attendue dans la région lyonnaise ces prochaines semaines.