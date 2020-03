EPIDEMIE Six patients ont quitté Mulhouse ce mercredi matin pour être transportés à Toulon et Marseille

L'évacuation d'un patient depuis Mulhouse. — S. Bozon / AFP

L’avion va décoller en fin de matinée ce mercredi. Six patients touchés par le coronavirus​ vont quitter l’hôpital de Mulhouse en vue de leur transport vers Toulon et Marseille. Quatre patients hospitalisés à Mulhouse et deux soignés à l’hôpital de Colmar sont partis vers 10 h 30 en ambulance pour rejoindre l’aéroport de Bâle-Mulhouse où un A330 du service de santé des armées (SSA) va les transférer vers les hôpitaux militaires de Toulon et Marseille.

« Je pense que c’est une première en France, je ne connais pas de situation sanitaire qui ait nécessité qu’on déplace [autant de] malades de réanimation d’un bout à l’autre de la région et de la France », a souligné le docteur Marc Noizet, chef des urgences de l’hôpital de Mulhouse (Haut-Rhin).

« Dispositif d’exception »

La décision a été « prise [lundi] soir » par le gouvernement, a-t-il indiqué, soulignant qu’il s’agissait d’un « dispositif d’exception », de « quelque chose d’exceptionnel ».

Les patients, selon lui, seront transportés à bord d’un quadrimoteur du service de santé des armées « déjà équipé de six cellules de réanimation ».

Foyer majeur de la maladie depuis un grand rassemblement évangélique fin février à Mulhouse, le Haut-Rhin a déjà enregistré à lui seul 688 cas de coronavirus et 30 décès.