Coronavirus : Emmanuel Macron a-t-il supprimé plus de 4.000 lits dans les hôpitaux au début de son quinquennat ?

FAKE OFF Alors que les hôpitaux tentent tant bien que mal de gérer l’épidémie de coronavirus avec des moyens limités, Emmanuel Macron est accusé, notamment sur les réseaux sociaux, d’avoir fait fermer plus de 4.000 lits entre 2017 et 2018