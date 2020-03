Emmanuel Macron, depuis l'Elysée, le 16 mars 2020. — Bob Edme/AP/SIPA

Un hôpital de campagne du service de santé des armées « va être déployé dans les jours à venir en Alsace », a annoncé Emmanuel Macron, pour venir en aide aux hôpitaux de la région Grand Est, débordés par l'épidémie du coronavirus.

Les armées « apporteront aussi leur concours pour déplacer les malades des régions les plus affectées » et « ainsi réduire la congestion des hôpitaux de certains territoires », a précisé le président de la République lors d'une allocution télévisée consacrée à la lutte contre le coronavirus​.

Distributions prioritaires

Emmanuel Macron a aussi annoncé la distribution de masques en priorité à partir de mardi aux personnels hospitaliers et aux médecins de ville et de campagne. Ils seront livrés mardi dans les pharmacies des « 25 départements les plus touchés », les autres départements devant être servis à partir de mercredi, a dit le président.

« Nous devons aussi aux soignants la garde de leurs enfants, un service minimum de garde est à ce jour en place dans les crèches et dans les écoles, nous leur devons aussi sérénité dans leurs déplacements et repos » a ajouté le président.

« C’est pourquoi j’ai décidé que dès demain des taxis et des hôtels pourront être mobilisés à leur profit, l’Etat paiera. Nous sommes en guerre, oui », a lancé le président.