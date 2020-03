Guy Teissier en 2014 — Bertrand Langlois / AFP

Le parlementaire Guy Teissier a contracté le coronavirus en pleine campagne électorale pour les municipales à Marseille, pour le compte de la candidate LR Martine Vassal.

Des élus qui l’ont côtoyé peu avant sa poussée de fièvre ne sont toutefois pas placés en quarantaine, contrairement à Marine Le Pen, confinée après avoir été en contact avec Christian Jacob.

La nouvelle est tombée ce dimanche, en pleine soirée électorale. Sur ses réseaux sociaux, le député LR de Marseille et candidat dans le 9e et 10e arrondissement Guy Teissier a annoncé être atteint du coronavirus. Il s’agit du premier cas connu à Marseille d’homme politique touché par cette épidémie​. Or, le parlementaire a présenté une forte fièvre, selon ses déclarations, dans la nuit de jeudi à vendredi. Le jeudi même, celui qui est troisième de liste dans le cinquième secteur pour le compte de la candidate LR Martine Vassal faisait campagne et poursuivait sa vie d’élu.

Comme le montrent ses réseaux sociaux, outre des visites auprès de jeunes footballeurs à Mazargues, Guy Teissier a notamment pris part à une cérémonie officielle aux côtés du préfet de région Pierre Dartout, du député et candidat LREM aux municipales Saïd Ahamada et de l’adjoint au maire Dominique Tian.

« La question n’a pas du tout été posée »

Alors que Marine Le Pen a été placée en quarantaine après avoir côtoyé plusieurs malades du coronavirus, dont Christian Jacob, on pourrait supposer que les élus et même le préfet qui ont récemment rencontré Guy Teissier subissent le même sort. Et pourtant, aucun de ceux que nous avons contactés indique être confiné par mesure de précaution.

« La question n’a pas du tout été posée, explique la préfecture des Bouches-du-Rhône. Le préfet n’a pas eu de contact privilégié avec Guy Teissier, et il va bien. Il n’a pas de symptômes et respecte les consignes données par l’Etat. » « Saïd Ahamada n’a pas de symptômes, indique son entourage quelque peu surpris par notre question. S’il en avait, il resterait chez lui. Il a déjà bien modifié son quotidien en arrêtant par exemple de serrer les mains. On est au stade 3 de l’épidémie, il faut avant tout bien respecter les gestes barrières. »

Une liste de contacts établis par l’ARS

Comment expliquer cette situation ? « Guy Teissier a été contacté par la cellule contacts de l’Agence régionale de santé (ARS), assure l’ARS. Il a fourni une liste de personne avec lesquelles il a interagi. Une fois cette liste établie, nous identifions ces personnes pour leur poser des questions et leur donner des mesures, selon si le risque est élevé ou non. Et toutes ces personnes ont été contactées, même si la liste demeure secrète pour des questions de confidentialité. »

Pourtant, Lionel Royer-Perreault, maire sortant du 9-10 qui a récemment côtoyé son colistier Guy Teissier, campagne oblige, affirme avoir appris « par les réseaux sociaux » la maladie du parlementaire. En ce lendemain de premier tour, sans symptôme particulier, il a préféré passer ce lundi chez lui afin de « préparer sa profession de foi ». Le tout sans inquiétude pour sa santé. « Si on devait placer tout le monde en quarantaine parce qu’il a côtoyé un cas de coronavirus, on devrait confiner tout le monde », glisse-t-on à la préfecture, bien conscient que cette hypothèse pourrait bientôt devenir réalité…