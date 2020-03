Un point presse au CHRU de Lille sur le coronavirus. — M.Libert / 20 Minutes

Ce week-end, un message audio inquiétant sur l’épidémie de coronavirus a commencé à circuler largement sur les réseaux sociaux, essentiellement dans les Hauts-de-France. Il a été faussement attribué au professeur Patrick Goldstein, le patron des urgences du CHRU de Lille et chef du Samu 59. La viralité de cette fake news a poussé le médecin ainsi que le préfet à publier un démenti.

Le faux message attribué au Pr Goldstein. - Repro 20 Minutes

Il a bien d’autres chats à fouetter, le patron du Samu du Nord. Pourtant, il a bien été obligé, ce lundi matin, de prendre la plume sur Twitter pour remettre les choses au clair : « Il m’est attribué un message alarmiste sur les réseaux à ma fille. Démenti total. Ce n’est pas moi, il s’agit d’une fausse information », a-t-il écrit.

Usurpation d’identité et fausses informations

Et pour cause, le message audio est transféré avec un petit texte sans équivoque : « Alors là c’est du 100 % vrai et sûr !!!! De Patrick Goldstein, chef de service des urgences de Lille. Père de ma copine […] A écouter et diffuser !!! », peut-on lire.

Fake . Il m est attribué un message alarmiste sur les réseaux a ma fille . Démenti total . Ce n est pas moi il s agit d une fausse information — Patrick Goldstein (@PatrickGoldste4) March 16, 2020

Et le contenu audio est particulièrement inquiétant. « Pour nous médecins, particulièrement les médecins du nord de la France, c’est juste la catastrophe humanitaire qui se profile à l’horizon », dit la voix enregistrée. Cette personne, qui « imite » la voix du Pr Goldstein selon le CHRU, indique aussi qu’une « sélection de patients en fonction de l’âge » est mise en œuvre faute de places pour « réanimer tout le monde ».

#FakeNews un message téléphonique d'un médecin du CHR de #Lille circule sur les réseaux sociaux. La voix du dr @PatrickGoldste4 est imitée, il s'agit d'une fausse information à ne pas relayer ! consultez les sites officiels et réalisez les #GestesBarrières contre le #COVIDー19 pic.twitter.com/srUdhJweVF — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) March 16, 2020

« C’est un fake dans la mesure où ce n’est pas le Dr Goldstein qui s’exprime ni tout autre médecin du CHR. L’information selon laquelle les services hospitaliers s’apprêtent à opérer une sélection des patients est fausse », martèle le préfet des Hauts-de-France, invitant aussi à ne pas relayer des informations non vérifiées.