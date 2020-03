Parc des Buttes Chaumont à Paris, en 2013, illustration. — FRED DUFOUR / AFP

Le gouvernement a enjoint ce dimanche les Français à respecter les consignes pour freiner la propagation du coronavirus après une hausse sans précédent des décès et contaminations dans le pays, où la plupart des lieux publics ont été fermés et les urnes boudées au premier tour des municipales.

Selon un décompte publié dimanche soir par l’agence nationale de santé publique, Santé Publique France, le bilan de l’épidémie a grimpé dimanche à 127 morts et 5.423 cas confirmés, soit 36 morts et plus de 900 cas supplémentaires en 24 heures. Plus de 400 personnes sont hospitalisées dans un état grave.

#Coronavirus #COVID19 | Point de situation du 15 mars :

◾5 423 cas confirmés

◾Plus de 400 cas graves hospitalisés

◾127 personnes décédées



🗞 Communiqué de presse : #Restecheztoi pour freiner la propagation de l’épidémie : https://t.co/r0HkIAxD92 — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) March 15, 2020

Des formes graves également « chez des adultes sans pathologies antérieures »

« Les formes graves sont signalées chez des personnes âgées ou fragiles mais également chez des adultes sans pathologies antérieures », avertit la Direction générale de la Santé. C’est la plus forte augmentation quotidienne des cas et décès depuis l’apparition du virus en France, qui est officiellement entrée samedi dans le stade 3 de l’épidémie.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a appelé l’ensemble de la population à prendre conscience de la gravité de la situation et à limiter les interactions sociales, alors que de nombreux Français ont profité dimanche du soleil printanier pour se presser dans les parcs et jardins publics.

18H15, parc des Buttes-Chaumont à Paris. Forte fréquentation.



Les sorties dans les cafés fermés sont remplacés par des moments entre amis ou en famille dans les parcs. #COVIDー19 #CoronavirusFrance pic.twitter.com/sSIk5ZjwuO — Remy Buisine (@RemyBuisine) March 15, 2020

« Nous sommes tous acteurs de la santé, les décisions que nous prenons au quotidien, la sortie que nous allons annuler, la soirée en famille ou le repas en famille que nous n’allons pas faire : tout cela est déterminant pour protéger la santé des Français. Le virus est invisible, il circule vite et il menace la vie des gens. Je conjure les Français de respecter les mesures de restriction sociale », a-t-il lancé sur France 2.