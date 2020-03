Coronavirus EN DIRECT : Républicains et Démocrates s’entendent pour adopter des mesures d’urgence aux Etats-Unis…

8 h 53 : Tech x Coronavirus

Lors de sa conférence de presse, vendredi, Donald Trump a annoncé que le géant américain Google était en train de développer un site Internet pour permettre à chaque Américain de déterminer si un test du coronavirus est nécessaire selon ses symptômes, et trouver l’endroit le plus proche pour le réaliser. Ce site, sur lequel travaillent 1.700 ingénieurs, selon Donald Trump, couvrira les Etats-Unis « et une large partie du monde ».