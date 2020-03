Illustration d'un don de moelle osseuse. — Agence de Biomédecine

La 15e Semaine de mobilisation pour le don de moelle osseuse se déroule du 16 au 22 mars.

20 Minutes a interrogé Evelyne Marry, directrice du registre des donneurs de moelle osseuse à l’Agence de Biomédecine

Elle nous explique pourquoi la France a besoin, en priorité, de donneurs jeunes et d’hommes.

Comment convaincre des jeunes de donner un peu d’eux-mêmes ? Alors que la 15e Semaine de mobilisation pour le don de moelle osseuse démarre ce lundi, l’Agence de Biomédecine lance une campagne de sensibilisation, avec l’objectif de viser les jeunes et les hommes…

L’occasion de faire le point sur le déroulement de ce don, qu’on confond trop souvent avec le don de moelle épinière, avec Evelyne Marry, directrice du registre des donneurs de moelle osseuse à l’ Agence de Biomédecine.

A quoi sert un don de moelle osseuse ?

A aider des patients qui ont une maladie grave du sang et qui ont besoin d’un changement de moelle osseuse. Pour donner, il faut être âgé de 18 à 50 ans, être en bonne santé et s’inscrire sur le registre. Plus il y a de donneurs inscrits, plus les patients pourront être sauvés. Sachant qu’on a une chance sur un million de trouver un donneur compatible en dehors de sa famille. Et qu’il existe 73 registres dans le monde, tous reliés.

Que profil recherchez-vous ?

Des hommes jeunes. Notre registre a été créé en 1986, et comme on reste sur le registre jusqu’à 60 ans, il faut que les personnes qui sortent soient remplacées par des gens jeunes. On sait qu’en médiane, les donneurs attendent huit ans pour donner leur moelle osseuse. Donc mieux vaut s’inscrire à 25 ans qu’à 49… Autre raison : plus on est jeune, plus les cellules de la moelle osseuse sont nombreuses, actives et efficaces. Pour les patients, c’est une chance supplémentaire.

Deuxième critère, le sexe. Seulement 35 % du registre français est constitué d’hommes. Or, les femmes peuvent avoir des enfants, et à partir du moment où vous portez un embryon, vous développez des anticorps, que le corps garde en mémoire toute la vie. Or, ces anticorps complexifient la greffe de moelle osseuse.

Est-ce qu’il y a d’autres critères de priorité ?

On souhaite donc des hommes de moins de 35 ans, mais également de multiples origines [ethniques]. Car selon l’origine, il y a des marqueurs différents. Dans l’absolu, on ne peut donner qu’à quelqu’un qui nous ressemble génétiquement. Et en France, on a la chance d’être un pays très divers au niveau génétique.

Comment se déroule le don ?

Il existe deux types de prélèvements. Dans 80 % des cas, cela ressemble à un don de plaquettes. Dans tous nos os, il y a une moelle rouge, très vascularisée. Il s’agit d’une « maternité » qui fabrique en permanence des cellules-souches. Ces dernières donnent naissance aux globules rouges, blancs et aux plaquettes. Quatre ou cinq jours avant le don, on injecte sous la peau un biomédicament, qui stimule la moelle osseuse. Des cellules-souches sont ainsi créés en nombre dans les os. Pour sortir de ce milieu trop confiné, elles vont passer dans le sang. Pendant 3 ou 4 heures, on va prélever le sang dans une veine, trier les cellules pour en faire un greffon, et le reste du sang, globules rouges, blancs et plasma, sont restitués au donneur. On ne le dépouille donc pas de son stock !

L’autre mode de prélèvement consiste à chercher dans l’os du bassin ces cellules-souches, que l’on va aspirer. Cette opération se déroule sous anesthésie générale, car l’os, c’est très douloureux. Cette moelle, avec son environnement, sera plus adaptée pour certains receveurs, notamment pour les enfants.

Mais peut-on choisir entre ces deux prélèvements très différents ?

Non. Nous n’avons pas un registre à trois vitesses : un pour ceux qui donneraient par prélèvement sanguin, un autre sous anesthésie générale, un troisième encore pour ceux qui seraient d’accord pour les deux.

Combien de greffes sont réalisées chaque année ?

Environ 2.000, dont la moitié sont intrafamiliales. Notre objectif, c’est d’accroître le registre de 20.000 donneurs supplémentaires chaque année [il compte 300.000 inscrits]. En 2019, on a dépassé notre objectif : on en a inscrit 27.000 et on espère continuer sur cette dynamique.

Notre sondage montre que, sur notre panel jeune, 56 % sont d’accord pour donner un peu de moelle de leur vivant…

L’année dernière, sur les 27.000 inscrits, on avait 85 % de jeunes. Mais uniquement 34 % d’hommes. Voilà pourquoi les campagnes de l’Agence de Biomédecine se focalisent sur la sensibilisation des jeunes hommes. Il faut continuer à dédramatiser, ça se fait en toute sécurité, ce n’est pas douloureux. En aucun cas, on ne fera prendre un risque à ce donneur. Si entre-temps, il a développé des pathologies, il sort du registre. Et il peut refuser le don. Même si ce n’est pas ce qu’on cherche, car en s’inscrivant, vous donnez des espoirs aux patients du monde entier.

Et pour s’inscrire, on fait comment ?

Le site dondemoelleosseuse.fr permet de bien s’informer. Si on est sûr de soi, il y a la possibilité de se pré-inscrire en ligne en remplissant un questionnaire. On vérifie que vous avez l’âge, qu’il n’y a pas de contre-indication. Après, il y a un rendez-vous de visu, avec entretien médical et prélèvement. Qui peut être une prise de sang ou un prélèvement buccal, voire un prélèvement salivaire. Il est envoyé au labo, qui fait un typage HLA, les marqueurs qu’on utilise pour calculer la compatibilité entre donneur et receveur.

Quand le typage est fait, le donneur est informé par mail qu’il est inscrit sur le registre, on lui communique son code d’anonymat. Il est ensuite susceptible d’être joint à n’importe quel moment pour réaliser ce don. On a appelé cette communauté les « veilleurs de vie ».