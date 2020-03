Illustration de l'hôpital d'Ajaccio — PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP

La Corse a enregistré son premier décès du nouveau coronavirus avec la mort d’un homme de 89 ans à l’hôpital d'Ajaccio dans la nuit de dimanche à lundi. « Le test Covid-19 était revenu positif. Une enquête est en cours pour établir le mode de contamination et les personnes contact pour ce patient, hélas, décédé », a indiqué une porte-parole de l’ARS, confirmant une information de France 3 Via Stella. « Le patient présentait des comorbidités (présence de plusieurs pathologies)» , a précisé la directrice de l’ARS, Marie-Hélène Lecenne.

Selon le dernier bilan dimanche soir de l’Agence régionale de santé de la Corse, 28 personnes dans l’île étaient atteintes du nouveau coronavirus, dont 23 à Ajaccio. Parmi ces cas ajacciens, « trois étaient en réanimation ».

Ajaccio devenu foyer de contamination

Ajaccio est considéré depuis dimanche comme un « cluster » ou foyer de contamination, ce qui a conduit le préfet de Corse dimanche à fermer tous les établissements scolaires et toutes les crèches de la ville pour 14 jours et à interdire tous les manifestations regroupant plus de 50 personnes dans des lieux confinés.

Cette mesure d’interdiction vise les cinémas, les théâtres, les salles de spectacles ainsi que toutes les salles de sport, les discothèques ou les lieux de culte. La fermeture des écoles et crèches concerne environ 10.000 enfants et élèves.