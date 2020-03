Dans un hôpital gériatrique. Illustration — FRED SCHEIBER/SIPA

La série de contaminations est partie d’un salarié de l’hôpital, récemment infecté au Covid-19 dans l’est de la France. Un employé d’un hôpital gériatrique près de Lyon, de retour de Mulhouse, l’un des clusters français, est actuellement en réanimation et quatre patients du service où il travaille ont également été testés positifs au nouveau coronavirus, a indiqué dimanche soir l’Agence régionale de santé (ARS).

Il s’agit de l’hôpital Antoine Charial de Francheville, un établissement rattaché aux Hospices civils de Lyon. L’employé, dont le sexe et l’âge n’ont pas été précisés et qui travaille dans le service de soins de longue durée, a « été exposé dans le cadre d’un séjour à Mulhouse », détaille l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

Plus de visites autorisées

Son service « constitue un point de contamination commun à 4 autres patients confirmés, patients hospitalisés sur le site », ajoute l’ARS. Dans l’établissement, qui dispose d’environ 186 lits (150 en unité de soins de longue durée et 36 en Ehpad), « les mesures de précaution, d’ores et déjà en vigueur pour la grippe, ont été renforcées », précisent les autorités sanitaires. Dans l’établissement, les visites ont été interrompues et « un suivi de l’état de santé des personnels et des résidents sera observé au quotidien pendant les 14 prochains jours ».

Notre dossier sur le coronavirus

Dimanche soir, l’ARS recensait 137 cas de Covid-19 en Auvergne-Rhône-Alpes et un premier décès d’une habitante de la Drôme. Il s’agit d’une femme de 89 ans, qui était hospitalisée à l’hôpital nord de Marseille, en unité de réanimation.