Les rayons se sont vidés ces derniers jours — John Roark/AP/SIPA

Masques, gel hydroalcoolique… Face à la propagation du coronavirus, il est de plus en plus compliqué de se les procurer. Si les masques ont été réquisitionnés par le gouvernement et que vous aurez du mal à en construire un vous-même, le gel hydroalcoolique peut tout à fait être fabriqué à la maison, par vos propres mains.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a dévoilé en ligne les « ingrédients » et la marche à suivre pour concevoir le produit antibactérien tant demandé ces derniers temps. Façon tuto, nous vous présentons la « recette » pour fabriquer la solution sanitaire chez vous.

Attention toutefois, à l’image des « fake news » sur d’éventuels traitements miraculeux pour soigner le Covid-19, des « recettes » artisanales pullulent sur Internet et certaines d’entre elles sont soit à éviter, soit à proscrire totalement. Les gels parfumés peuvent par exemple provoquer des réactions allergiques.