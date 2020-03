Les autorités de Santé, du rectorat de Strasbourg et de l'Etat à la préfecture du Bas-Rhin le 2 mars 2020. — G. Varela / 20 Minutes

Lors d’une conférence de presse à la préfecture ce lundi soir, il a été indiqué deux nouveaux cas de coronavirus dans le Bas-Rhin. Il s’agit d’un homme âgé de 49 ans et de son fils, âgé de 14 ans. Tous deux ont été hospitalisés au CHU de Strasbourg. Selon l’Agence régionale de santé (ARS), ils auraient été en contact avec une personne atteinte par le Covid-19 dans l’Oise.

La mère de famille âgée de 27 ans et ses deux enfants (1 an et 5 ans), originaires du Haut-Rhin et hospitalisés au CHU de Strasbourg dimanche, vont bien. Le grand-père, âgé de 57 ans, a également été testé positif au coronavirus. Il est depuis hospitalisé dans le même établissement. Son état ne suscite pas d’inquiétude.

#Coronavius Point sur la situation dans le #GrandEst



✅Rappel des #GestesBarrières par Yves Séguy, secrétaire général de la préfecture.#COVID19 pic.twitter.com/oVJ35tW8TO — Préfète de la région Grand Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) March 2, 2020

Reste à connaître l’origine de la contamination. Les enquêtes de l’ARS, avec l’appui de Santé Publique France, se poursuivent, et les autorités ne parviennent pas encore expliquer comment cette famille a été touchée. Les personnes ayant été en contact avec elles ont été identifiées et font l’objet d’un suivi quotidien.

Le couple de Molsheim dont le mari avait été contaminé en Italie, puis hospitalisé à Strasbourg avant d’être rejoint par sa femme, également contaminée, va bien. Tous deux ont pu regagner leur domicile.

Au total, 11 personnes dans le Grand Est

Au total, la région Grand Est compte 11 personnes atteintes du coronavirus - dont huit en Alsace – depuis le début de l’épidémie. Des cas Alsaciens auxquels s’ajoutent trois nouveaux cas hospitalisés au CHRU de Nancy ce lundi. Il s’agit d’un homme âgé de 50 ans, de sa compagne âgée de 60 ans et de son fils de 23 ans, tous originaires de Reims, dans l’Aisne. Si l’état de santé du père est préoccupant mais stable, indique l’ARS, celui de sa compagne et de son fils n’inspirent aucune inquiétude.

L’occasion a également été donnée de rappeler l’importance de « gestes barrières » et de l’hygiène, d’en appeler au civisme de chacun et d’appeler le 15 en cas de suspicion, mais de ne pas se rendre directement à l’hôpital ou chez son médecin.