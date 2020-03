Le nouveau coronavirus continue sa propagation un peu partout dans le monde. — Milos Vujinovic / SOPA Images/Si/SIPA

Alors que l’épidémie de coronavirus poursuit sa progression aux quatre coins du monde et que de nombreuses rumeurs se propagent sur des moyens (douteux) de le contrer, de simples gestes de tous les jours peuvent limiter sa propagation.

Comme pour certaines autres maladies, il vous suffit par exemple de bien penser à tousser et éternuer dans votre coude pour minimiser les contamiantions entre personnes. On s’abstiendra également de saluer amis et collègues avec des poignées de mains et autres embrassades. Comme cela est rappelé sur le site d’information du gouvernement au sujet du Covid-2019, c’est l’homme porteur du virus qui circule, et non pas le virus par lui-même.

Le masque, quant à lui, n’est utile que sous certaines conditions, et il n’est pas utile de le porter si vous ne présentez pas de symptômes particuliers ou si vous ne revenez pas de l’un des foyers de l'épidémie.