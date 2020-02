Dans un hôpital de Milan lors de l’arrivée d'un malade, le 21 février 2020. — Massimo Alberico/FOTOGRAM/SIPA

La Chine n’est désormais plus la seule à employer cette méthode radicale. L’Italie est désormais le premier pays d’Europe à instaurer des mises en quarantaine de villes. Le gouvernement a isolé samedi soir onze communes pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.

Trois matchs de foot reportés

Dans le nord de l’Italie, environ 52.000 personnes se réveillent ainsi dimanche matin dans des zones où « ni l’entrée ni la sortie ne seront autorisées sauf dérogation particulière », comme l’a annoncé le Premier ministre Giuseppe Conte. Fermeture des entreprises et des établissements scolaires et universitaires, annulation d’évènements culturels et sportifs, report de trois matchs de foot initialement prévus dimanche (Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo et Hellas Vérone-Cagliari) : le gouvernement italien tente de mettre sous cloche une partie de la Lombardie et la Vénétie et de freiner l’épidémie comme la peur.

En Italie, le foyer se trouve à Codogno, près de Milan. Samedi soir, les rues y étaient étrangement désertes. « Nous avons tous peur, mais on croise les doigts, nous espérons que tout ira bien », a confié Rosa, une employée de pharmacie, seul type d’établissement autorisé à rester ouvert. Elle craint désormais « des problèmes de ravitaillement dans les prochains jours ».

Un recours possible à l’armée

Giuseppe Conte a en outre prévenu qu’il pourrait éventuellement recourir à l’armée pour surveiller les points de contrôle. Le décret-loi pris samedi prévoit des sanctions pouvant aller jusqu’à trois mois de réclusion pour les contrevenants. En Italie, pays européen le plus touché, il y a un total de 79 malades à ce jour, parmi lesquels trois cas de contaminations connues depuis des semaines, contractées hors d’Italie. Deux septuagénaires ont succombé à la maladie ces derniers jours.

A l’instar du nouveau bilan chez son voisin, la France se prépare également à une possible « épidémie » de Covid-19, selon le nouveau ministre de la Santé Olivier Véran. Dans un entretien au journal Le Parisien, il estime « très probable » la possibilité de nouveaux cas dans notre pays. Avec ces nouveaux cas européens, c’est donc désormais l’expansion en dehors de la Chine qui avive les inquiétudes.