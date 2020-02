Idéale, la vache charolaise qui figure sur les affiches du salon de l'agriculture 2020. — David Blanchard

Surcharge de travail, manque de sommeil et sentiment de ne plus être maître de son destin ont conduit à l’épuisement professionnel plus d’un tiers des agriculteurs de Saône-et-Loire en 2019, selon une rare étude de fond sur le sujet, portant sur ce seul département.

La Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire avait lancé en 2018 une enquête de trois ans, menée en plusieurs vagues par l’Observatoire Amarok, pour mesurer les situations de fragilité professionnelle des femmes et des hommes à la tête des 7.000 exploitations du département.

Impression de ne plus maîtriser « son destin »

Les résultats 2019, tirés de 427 questionnaires retournés par des agriculteurs du département, sur 4.000 envoyés par courriel, révèlent un risque d’épuisement toujours élevé. En effet, sur cet échantillon, 35,1 % des agriculteurs apparaissent en risque de « burn-out », selon les données de cet observatoire créé par le professeur Olivier Torrès de l’Université de Montpellier qui se dit « stupéfait » par ce score, bien supérieur aux autres catégories de chefs d’entreprise (17,5 %).

Différents éléments contribuent à favoriser cette situation, selon Olivier Torrès. L’évolution des marchés agricoles n’est pas toujours bien vécue par les agriculteurs. « Dès qu’un agriculteur est sur une forme de marché mondialisé, dont les prix ne sont pas négociés, il a le sentiment qu’il ne maîtrise plus son destin. Or, le sentiment de maîtriser son destin est bon pour la santé », assure le chercheur.

« Les agriculteurs sont des hommes et des femmes qui travaillent beaucoup et la surcharge de travail est l’un des déterminants de l’épuisement professionnel », et sur l’échantillon analysé, « ils sont sur un niveau extrême », selon Olivier Torrès. Il n’y a en a que 9 % qui travaillent moins de 40 heures, 77 % sont à 50 heures, et 21 % dépassent 70 heures.

Risque suicidaire

De plus, les agriculteurs rognent sur leur temps de sommeil et dorment moins pour travailler plus. « Alors que le Français moyen dort 7h04 par nuit, les agriculteurs sont entre 6h20 et 6h30, cela fait 150 à 200 heures de sommeil en moins à la fin de l’année », souligne le chercheur.

En tant que travailleurs indépendants, les agriculteurs engagent leur patrimoine propre pour pouvoir travailler, et dans l’agriculture en cas de faillite « ils ont en plus le sentiment qu’ils liquident l’entreprise familiale, cela fait que quand ils liquident leur boîte, ils sont en danger suicidaire fort », souligne Olivier Torrès.

« Il y a une comorbidité entre l’épuisement professionnel et le risque suicidaire », explique-t-il tout en soulignant que « ce n’est pas la même chose ». Les questionnaires sont anonymes, mais l’observatoire donne la possibilité aux répondants qui auraient un score trop important sur « l’échelle de l’épuisement de Pines », ou « l’échelle du désespoir » de contacter une psychologue, ou la cellule Agri-Ecoute lancée par la Mutualité sociale agricole.