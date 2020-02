Démission d'Agnès Buzyn EN DIRECT : «L'avenir de Paris me tient à cœur et je serai au rendez-vous», assure Agnès Buzyn en larmes...

10h37 : Fin de discours d’Olivier Véran qui salue l’empathie de Buzyn

« Dès à présent, je me mets à la tâche. J’espère pouvoir renforcer ce lien précieux que vous avez noué en deux ans et demi. Je me souviens m’être dit après votre passage, vous avez parlé avec votre cœur des déserts médicaux des difficultés de recrutement des médecins, de ce que nous pouvons faire et de ce qui prend du temps. Votre capacité d’empathie est un exemple. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour les Français, et demain pour les Parisiens, je l’espère du fond du cœur. »