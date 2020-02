Ne m’appelez plus jamais « 2019-nCov ». Lors d’une conférence à Genève ce mardi, le directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé que le virus avait été rebaptisé « Covid-19 ». Une nouvelle nomination qui ne doit rien au hasard.

We now have a name for the disease caused by the novel coronavirus: COVID-19.



Having a name matters to prevent the use of other names that can be inaccurate or stigmatizing. #COVID19https://t.co/HTNjm27BHw