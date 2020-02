Un patient infecté par le coronavirus a été admis au CHU de Bordeaux le 24 janvier 2020. — AFP

Après la détection le 23 janvier à Bordeaux d’un cas de coronavirus chez un homme de retour d'un voyage à Wuhan, en Chine, les nouvelles de sa santé et des personnes qu’il a côtoyé dans la salle d’attente de SOS médecins sont rassurantes. L'état de santé du patient hospitalisé au CHU Pellegrin dans le service des maladies infectieuses et tropicales est toujours stable, selon le CHU de Bordeaux. Il est surveillé quotidiennement par l’équipe médicale.

Sur sa page Facebook, SOS Médecins qui a accueilli et détecté le patient atteint par le coronavirus donne des nouvelles des deux jeunes enfants et de leurs mamans qui étaient dans la même salle d’attente que le patient infecté. Ils ont été tous les quatre mis en quarantaine par précaution par l’agence régionale de santé (ARS), et ont pu reprendre une vie normale, sans avoir été contaminés.