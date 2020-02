Peu de données existent sur la pollution aux poussières de plombs dans l'air. (illustration) — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Les poussières de plomb émises dans l’atmosphère, comme lors de l’incendie de Notre-Dame, sont bien une source potentielle de contamination, en particulier pour les enfants, même s’il est difficile de quantifier cette exposition, selon un rapport de l’Agence sanitaire Anses publié vendredi. Incinération des déchets, combustion du charbon, métallurgie… Un certain nombre d’activités industrielles rejettent ce métal lourd toxique dans l’air, contaminant des particules qui se déposent ensuite sur les trottoirs, les routes ou dans les cours d’écoles.

Aujourd’hui, les principales sources connues d’exposition au plomb sont l’eau, l’alimentation, ou la peinture au plomb dans les vieux immeubles. Des règles existent aussi pour les sols pollués, ou l’alimentation, mais « pas pour ces poussières », rappelle Guillaume Boulanger, de l’Anses. Les rares données disponibles montrent qu'« il est pertinent de considérer les poussières déposées sur les surfaces d’espaces publics extérieurs comme source d’exposition », répond l’Agence, qui juge que la contamination de ces surfaces peut avoir un impact sur le taux de plomb dans le sang (plombémie).

Des gestes de prévention

Mais « on a du mal à quantifier cette exposition, à dire si c’est plus ou moins important que les autres sources d’exposition », ajoute Guillaume Boulanger. Malgré le manque de données, le rapport identifie des populations à risque, en premier lieu les jeunes enfants. Leur métabolisme absorbe plus facilement ce produit qui, chez eux, peut être toxique même à faible dose. Le fait qu’ils portent à la bouche leurs mains, jouets et autres objets ayant traîné par terre est également en cause, la contamination semblant se faire principalement par ingestion des poussières de plomb.

Alors lorsqu’une situation à risque est repérée, il faut mettre en place des « gestes de prévention », comme se laver souvent les mains ou se déchausser avant de rentrer chez soi. En outre, la plombémie de l’enfant « doit être mesurée », recommande l’Anses. C’est d’ailleurs ce qui a été fait sur plus de 1.000 enfants après l’incendie de Notre-Dame. Selon l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France, 13 cas ont dépassé le seuil de déclaration obligatoire de saturnisme. Et pour la majorité d’entre eux, la source de contamination a été trouvée au domicile.

Des tests plus fréquents

L’Anses insiste également sur la nécessité de protéger les travailleurs exposés aux poussières extérieures contaminées, en mesurant leur plombémie. Elle préconise pour eux la mise en place d'« un suivi médical renforcé » si les valeurs biologiques de référence pour les adultes sont dépassées, valeurs qui devraient d’ailleurs être largement abaissées, estime-t-elle. A long terme, l’Agence appelle surtout à réaliser de nouvelles mesures environnementales ciblées sur les lieux fréquentés par les enfants, pour estimer l’exposition de la population à ces poussières.

A Paris, en revanche, l’ARS a déjà enclenché le processus après l’incendie de la cathédrale et espère avoir d’ici fin 2020 des éléments pour dresser un état du « bruit de fond » du plomb à Paris, c’est-à-dire la pollution indépendante de Notre-Dame. « Les sources de plomb sont très nombreuses à Paris », note son directeur Aurélien Rousseau, notant que l’incendie a remis le sujet « en haut de la pile ».