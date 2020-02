C’est un cri du cœur qui se voit de loin. Mardi soir, des agents de l’hôpital Henri-Mondor de Créteil ont allumé un SOS géant sur la façade. Sur 5 étages, 115 fenêtres ont été allumées pour lancer cet appel à l’aide. En novembre dernier déjà, les personnels hospitaliers du CHU de Caen avaient pris une initiative semblable.

Des semaine de repérages, de préparation...... 2h avec une grosse équipe de militants cgt et sud santé. On l'a fait et le résultat est superbe. Partagez un max svp. L'hôpital en danger, SOS, manque de moyens. (Hôpital Henri Mondor de Créteil 94, APHP), le 04 février 2020. pic.twitter.com/313y7Zk4VK