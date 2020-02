Le port de Marseille qui s'étend vers les quartiers Nord. — ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Alors que l’actualité marseillaise est rythmée ces derniers jours par le rapatriement et le placement en quarantaine dans le département de centaines de ressortissants français, évacués de Chine en raison de l’épidémie de coronavirus, une autre épidémie pourrait toucher la deuxième ville de France.

Dans un communiqué envoyé ce samedi dans la soirée, l’Agence régionale de santé fait savoir que 13 personnes travaillant sur un même chantier naval de Marseille ont contracté une « pneumonie à pneumocoque ». Cette maladie, qui se transmet « à l’occasion d’un contact rapproché et prolongé d’une heure », peut causer des infections pulmonaires et ORL, mais peut prendre, « pour 10 à 30 % des patients », « des formes plus sévères d’infections invasives ».

En conséquence, dès ce lundi, une vaste campagne de vaccination de l’ensemble des 4.000 salariés de ce chantier va être mise en place pour éviter la propagation de la maladie, a indiqué une source au sein de l’Agence régionale de santé à 20 Minutes.