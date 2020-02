La Chine n’est désormais plus le seul pays à faire face à des décès liés au coronavirus. Les Philippines ont en effet signalé dimanche le premier mort en dehors de la Chine d’une personne atteinte du nouveau virus qui a fait déjà plus de 300 morts et s’est propagé dans de nombreux pays étrangers. La victime est un Chinois de 44 ans originaire de la ville de Wuhan, où a émergé ce virus, et il aurait été infecté avant son arrivée aux Philippines.

WHO Representative in the Philippines Dr Rabi Abeyasinghe said: This is the first reported case outside of China. However, we need to keep in mind that he came from Wuhan, China. pic.twitter.com/0VH6PvLE42