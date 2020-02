Coronavirus: Un étudiant polonais de retour de Wuhan filme sa chambre d'isolement — 20 Minutes

Cet étudiant polonais se souviendra de son échange universitaire. Alors qu’il étudiait à Wuhan – la ville chinoise à l’origine du coronavirus –, Jacek a été rapatrié dans son pays d’origine, direction l’hôpital de Varsovie.

Le jeune homme, suspecté d’être porteur du coronavirus, a été placé dans une chambre d’isolement. Il s’est filmé afin de montrer les conditions dans lesquelles il a vécu pendant trois jours.

Le dernier bilan fait état de près de 12.000 personnes contaminées et plus de 250 morts et mortes.