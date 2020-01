L'avion qui rapatriait 200 personnes de Chine a atterri ce vendredi à Istres, non loin de Marseille. — H. Retamal / AFP

Un passager se trouvant dans l’avion en provenance de Wuhan​ « présente des symptômes » du coronavirus. Il a été transféré dès l’atterrissage de l’appareil à l’hôpital de la Timone à Marseille, a annoncé ce vendredi la ministre de la Santé Agnès Buzyn.

« Cette personne a été directement transférée à l’hôpital de la Timone et elle sera testée évidemment », a précisé la ministre lors d’une conférence de presse à l’aéroport de Marignane (Bouches-du-Rhône). En début d’après-midi, Agnès Buzyn a accueilli les 180 passagers en provenance de Wuhan sur la base militaire d’Istres.

Ces rapatriés, en majorité des Français, passeront deux semaines dans un centre de vacances situé à Carry-le-Rouet, une station balnéaire.

Environ 80 réservistes sanitaires, « se relayant par équipes », seront mobilisés au sein du centre, « pour une durée de deux semaines renouvelable une fois », précise un arrêté publié dans la nuit. Pendant leur période d’isolement, les rapatriés vont faire l’objet d’une surveillance médicale : ils devront vérifier leur température et porter un masque.

Mardi, la Commission européenne avait indiqué qu’un second vol de rapatriement était prévu « plus tard dans la semaine », afin d’évacuer d’autres Français et des ressortissants d’autres pays européens.