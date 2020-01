Coronavirus EN DIRECT: Le bilan de l'épidémie atteint 170 morts ce jeudi en Chine...

08h22 : Comment va se dérouler le rapatriement des Français de Wuhan ?

Un premier avion français est parti dans la nuit de mercredi à jeudi entre 3h et 4h30 à destination de Wuhan, selon des sources concordantes.

Selon une source proche du dossier, l’avion devrait revenir vendredi avec 250 personnes mais l’aéroport d’arrivée, l’horaire et le lieu de la quarantaine de 14 jours ne sont pas encore définis et évolueront « en fonction de la situation sur place ».

Un second est prévu « plus tard dans la semaine », selon la Commission européenne. Les deux appareils pourraient rapatrier au total au moins 250 Français et plus de 100 ressortissants d’autres pays européens.